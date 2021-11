Rhein-Pfalz-Kreis – 12. Filmfestival der Generationen mit drei Filmen in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Von großen Aufgaben mit Enkeln über süße Kurzfilme bis zum langen Weg zum „Happy Ending“

Das 12. Europäische Filmfestival der Generationen gastiert derzeit in der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit drei Filmen bei freiem Eintritt beteiligt sich die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim in Kooperation mit der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis erneut am Festival. Stets werden Filme präsentiert, die sich mit den Themen Alter, Generationsdialog und demografischer Wandel befassen. Und doch sind die ausgewählten Filme jedes Mal sehr unterschiedlich im Umgang mit dem Altern. Gezeigt werden im Zentrum Alte Schule in Dannstadt dieses Mal Filme, die sich besonders mit der Verbindung aus Jung und Alt beschäftigen: „Enkel für Anfänger“ (19. November 2021), „Alter/n – ein Kurzfilmprogramm“ (23. November 2021) sowie „Happy Ending“ (26. November 2021). Berührende Themen, berühmte Schauspieler und eine gute Mischung aus Leichtigkeit und Tiefsinn machen auch die diesjährigen Filme wieder aus. Los geht es jeweils um 19 Uhr. Einlass ist um 18.00 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei Uwe Schmelz, Telefon 06231 401-148 oder uwe.schmelz@kvhs-rpk.de.

Die genauen Infos zu den gezeigten Filmen im Zentrum Alte Schule in Dannstadt-Schauernheim, Hauptstraße 139-141, stehen im Internet unter www.vgds.de.

Das Filmprogramm 2021 in Dannstadt-Schauernheim:

Fr 19.11.2021: Enkel für Anfänger (Deutschland 2019) – Komödie über Leih-Großelternschaft für Alt und Jung

Di 23.11.2021: Deutscher Generationen-Filmpreis „Alter/n“ (2016-2019) – Kurzfilmprogramm mit prämierten Beiträgen junger Filmamateure

Fr 26.11.2021: Happy Ending (Dänemark 2018) – Trennung und Neuanfang eines 70-jährigen Ehepaars

Quelle Dannstadt-Schauernheim/Filmfestival der Generationen