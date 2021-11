Mannheim – VERMISSTENFAHNDUNG der Polizei – 14jähriger vermisst

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen meldet Covid19-Befunde Die Ergebnisse einer umfangreichen PCR-Testung haben 18 positive Corona-Befunde in der Mannschaft und dem Mannschaftsumfeld beim SV Sandhausen ergeben. Tests am Mittwoch Nach dem Auswärtssieg bei Dynamo Dresden meldeten sich beim Trainingsauftakt am Mittwochmorgen einige Spieler mit Erkältungs-Symptomen. Nach Rücksprache mit den Hygienebeauftragten und Mannschaftsärzten Dr. ... Mehr lesen »