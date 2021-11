Mannheim-Seckenheim – Unbekannter Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Fahrradfahrer verursachte bereits am Donnerstag, 28.10.2021 einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Heckweg in Richtung Schwabenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Schwabenstraße fuhr er auf den Mitsubishi einer 45-jährigen Frau auf, die die Straße “Zur Waldau” in Richtung Schwabenstraße befahren hatte und nun an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Der Radler stürzte auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Unmittelbar danach rappelte er sich wieder auf, bestieg sein Fahrrad und radelte beschleunigt davon.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

– Männliche Person

– Ca. 20 bis 25 Jahre alt

– Ca. 170 bis 180 cm groß

– Schlank

– Dunkle Augen

– Trug schwarze Arbeitskleidung und eine Cargohose

– Hatte einen Moto-Cross-Helm auf dem Kopf

– War mit einem dunklen “Dirt-Bike” mit breiten Reifen, die grobe Stollen aufwiesen, unterwegs.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.