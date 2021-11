Ludwigshafen – Unfallflucht – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 02.11., 20:00 Uhr bis zum 03.11.2021, 07:00 Uhr wurde in der Von-der-Tann-Straße ein geparkter Mercedes Benz beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Unfall durch einen Lkw versuracht wurde, welche anschließend flüchtete. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

