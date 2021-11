Ludwigshafen – Leicht gestiegene Inzidenz – Weiterhin Warnstufe 1 – Corona-Ausbruch in der Grundschule Nord in Schifferstadt

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Mainz.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz. Seit gestern gibt es 1.257 bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 103,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 92,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,4). 4,89 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,83 Prozent).

In Ludwigshafen liegt die Inzidenz heute (04.11.2021) bei 121,1 ( 104,3)

Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz heute bei 138.3 (111,8).

Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# liegt bei 3,1

Der Anteil COVID-19 Pat. an Intensivkapazität liegt bei 4,89, d.h. landesweit sind 4,89 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Der Rhein-Pfalz-Kreis meldet Corona-Virus-Ausbruch in der Grundschule Nord in Schifferstadt.

Für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt weiterhin die Warnstufe 1.

Quelle Landesuntersuchungsamt / Rhein-Pfalz-Kreis

