Ludwigshafen – Hallenbad Süd öffnet am 8. November nach umfassender Sanierung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Hallenbad Süd öffnet für Badegäste wieder ab Montag, 8. November, 8 Uhr – und zwar in neuem Gewand. In den vergangenen Monaten wurde das Hallenbad Süd umfassend saniert. So erhielt das Bad eine komplett neue Pfosten-Riegel-Fassade. Die alten Fenster und Stahlelemente der Fassade wurden dabei gegen neue dreifachverglaste Fenster sowie Fassadenelemente aus Aluminium getauscht. Außerdem wurden die Boden- und Wandfliesen in der Schwimmhalle erneuert sowie der sogenannte Beckenkopf des Nichtschwimmerbeckens (gefliester, abgerundeter Bereich um das Becken herum samt Überlaufrinne). Die Bodenfliesen sind in Grau und Beige gehalten. Die Wandfliesen nehmen die Blautöne aus den vor ein paar Jahren renovierten Umkleiden auf. Auch die Betonsäulen in der Schwimmhalle erhielten einen neuen blauen Anstrich. Ersetzt wurden auch die Wärmebänke in der Schwimmhalle. Sie sind nun ebenso in Blau gefliest.

Die Erneuerung der Glasfassade kostete etwa 1,4 Millionen Euro. 90 Prozent der Kosten trägt der Bund, da die Maßnahme ins Bundesprogramm “Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur” aufgenommen worden war, wofür sich die Stadt Ludwigshafen im Jahr 2018 beworben hatte. “Alle an der Sanierung beteiligten Unternehmen haben sehr gut Hand in Hand gearbeitet, sodass der Zeitplan, das Bad Anfang November wieder öffnen zu können für die Badegäste, eingehalten werden konnte. Bedanken möchte ich mich auch für

die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Architekten, Anka und Yann Philipp Degott aus Ludwigshafen, die die Arbeiten auf der Baustelle mit koordiniert haben”, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Zum Hintergrund

Das Hallenbad Süd wurde im Jahr 1973 eröffnet. Bei der bisherigen Glasfassade handelte es sich um das Original aus dem Eröffnungsjahr. Die Scheiben waren doppelverglast. Nach fast 50 Jahren war ihre Lebensdauer überschritten und es zeigten sich an vielen Stellen altersbedingte Schadstellen. So waren an einigen Stellen der Fassade die Glasscheiben “blind”, das heißt dauerhaft beschlagen. Problematischer jedoch waren Zugspannungen, welche bei ungleichmäßiger Erwärmung des Glases entstehen können. So bildeten sich Risse. Gleichzeitig mit der Sanierung der Glasfassade wurden im Hallenbad Süd die grauen Boden- und die braunen Wandfliesen in der Schwimmhalle gegen modernere Fliesen getauscht. Bei den alten Bodenfliesen war mittlerweile nicht mehr die nötige Rutschhemmung gegeben.