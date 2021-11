Ludwigshafen – Einbrüche in der Stadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Einbruch in Kleingartenanlage ‘Zur Werre’

In der Zeit vom 01.11. bis zum 03.11.2021, 15:40 Uhr brachen Unbekannte in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage ‘Zur Werre’ ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden drei Gartenhäuser aufgebrochen und Kleinwerkzeug gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat verdächte Personen oder Fahrzeuge an der Kleingartenanlage beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Gaststätte

Am 03.11.2021, gegen 07:15 Uhr, löste die Alarmanlage einer Gaststätte in der Ludwigstraße aus. Unbekannte brachen die Gaststätte auf und stahlen einen Behälter mit Kleingeld. Der/die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnheim

Am Mittwochnachmittag (03.11.2021), zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, brachen Unbekannte ich eine Wohngruppe in der Saarlandstraße ein. Aus den Büroräumen wurde eine Geldkassette mit ca. 180,- Euro Bargeld gestohlen.

Wer hat zu der Tatzeit Personen oder Fahrzeuge an der Wohngruppe gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.