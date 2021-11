Ludwigshafen – Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen (03.11.2021), gegen 08:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein Auto in der Roonstraße ein geparktes Auto beschädigte und flüchtete. Dank des Zeugenhinweises konnte das flüchtige Auto beschädigt in der Rottstraße festgestellt werden. Die 33-jährige Fahrzeughalterin gab jedoch an zuvor keinen Unfall bemerkt zu haben. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in ... Mehr lesen »