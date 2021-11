Hockenheim – Pumpwerk erleichtert Entwässerung

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Hockenheim hat jetzt einen wichtigen Beitrag für die bessere Entwässerung für die Anwohner in der Oberen Mühlstraße umgesetzt. Dafür baute sie in Kooperation mit der Firma Sax+Klee ein neues Mischwasserpumpwerk unter der Straße in Höhe der Hausnummer 8 ein. Das neue Pumpwerk stellt sicher, dass beispielsweise Regenwasser von der Oberen Mühlstraße kommend schneller in Richtung Stöcketweg ablaufen kann. Davon profitieren die Anwohner doppelt: Ein schnellerer Wasserablauf wird gewährleistet und finanziell muss weniger eigener Aufwand für die Beseitigung des Wassers betrieben werden.

Im Vorfeld der Maßnahme wurde ein Absenkschacht der Nennweite DN 2000 mit einer Gesamthöhe von knapp sieben Metern in das Erdreich abgelassen. Dies erfolgte im Absenkverfahren, weil sich das neue Pumpwerk im Bereich des anstehenden Grundwassers befindet. In diesen Absenkschacht wurde nun das eigentliche Mischwasserpumpwerk herabgelassen, welches aus einem monolithischen PE-HD Behälter DN 1800 besteht. Der Zwischenraum zwischen dem Absenkschacht und dem Mischwasserpumpwerk wurde nach dem Herstellen der Kanaleinbindungen mit Beton verfüllt. Das anfallende Schmutzwasser wird dann mit der Hilfe von zwei Pumpen in die Kanalisation in Richtung Stöcketweg abgeführt.