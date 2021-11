Hockenheim – HMV: Hockenheimer Advent vom 26. bis 29. November

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause gibt es endlich wieder den Hockenheimer Advent auf dem Marktplatz. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, den 26. November um 18:30 Uhr auf der Bühne neben der Weihnachtspyramide statt. In diesem Jahr ganz neu durch das erste Hockenheimer Christkind, das für alle Kinder an den beiden darauffolgenden Tagen weihnachtliche Überraschungen bereithält. Vieles ist in diesem Jahr geblieben, wie die Mitgliederausstellung des Kunstvereins in der Pestalozzischule, manches musste aber auch Corona-bedingt geändert und angepasst werden. So wird der komplette Marktplatz eingezäunt sein. Es gibt nur einen Eingang über die Rathausstraße, bei dem die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) kontrolliert und die Kontaktdaten über verschiedene Apps erfasst werden. Auch die Anzahl der weihnachtlich geschmückten Hütten musste um ein Drittel reduziert werden, um mehr Platz für alle Anwesenden zu schaffen. „Dies war wirklich die größte Herausforderung, den vielen Anfragen gerecht zu werden, ein durchführbares Hygienekonzept für alle Gäste und Standbetreiber zu erstellen, mit einer Bühne auf der sich die Hockenheimer Vereine und Bands, wie Dougie and the Blind Brothers, Amokoustic feat.

Anna Minges und Hugo Fuchs and Friends, live präsentieren und gleichzeitig sich die Besucher und Besucherinnen, bei Glühwein und Bratwurst davor zusammenstehen können. Daher haben wir uns in Absprache mit der Stadthalle und der Stadt Hockenheim für das 2G-Optionsmodell auf dem gesamten Platz, einschließlich Stadthalle und Pestalozzischule, entschieden“, so die verantwortliche Geschäftsführerin Birgit Rechlin vom Hockenheimer Marketing Verein. Neu ist auch die Nutzung der Stadthalle. Im Foyer und im Innenhof dreht sich in diesem Jahr alles um Kinder und Familien, mit Kinderkarussell, Mandeln, Lebkuchenherzen, Weihnachtsbäckerei, Basteln und Malen mit dem Pumpwerk sowie weihnachtlichen Zaubereien mit Julchen und ihre Zaubermäuschen, und dem kunsthandwerklichen Stand der Hockenheimer Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal, die schon seit Jahren mit dabei sind. So hoffen die Veranstalter, trotz einiger Einschränkungen mit dem Auftakt des Hockenheimer Advents ein bisschen wieder Normalität in die kommende Adventszeit zu bringen.

Neue Öffnungszeiten:

Freitag 26. November von 17-21:30 Uhr

Samstag, 27. November von 15-21:30 Uhr

Sonntag, 28. November von 15-21:30 Uhr