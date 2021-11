Heidelberg – Stadtbücherei verkauft ältere Zeitschriften-Jahrgänge für kleines Geld

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mode und Schneidern, Kochen und Ernährung, Sport und Lifestyle, Gesundheit, Garten, Politik und Wirtschaft. Das Spektrum populärer Publikumszeitschriften in der Stadtbücherei Heidelberg ist groß. Wie in jedem Herbst werden die älteren Jahrgänge der Zeitschriftenabonnements aussortiert und im November für nur 50 Cent pro Exemplar angeboten − so lange der Vorrat reicht. Der Zeitschriften-Flohmarkt ist im Foyer der Stadtbücherei Heidelberg zu finden und kann ohne 3G-Nachweis durchstöbert werden. Die aktuellen Zeitschriften, Bücher und Medien gibt es in großer Auswahl wie immer zum Ausleihen. In den Innenräumen der Stadtbücherei aber nur mit einem Impf-, Genesenen- oder PCR-Testnachweis.

