Heidelberg-Neuenheim – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Heidelberg-Neuenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Als ein 23-Jähriger am Mittwochmorgen, kurz vor 8 Uhr, mit seinem Mazda die Berliner Straße in Fahrtrichtung Handschuhsheim befuhr, musste er auf Höhe der Hausnummer 6 verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 46-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den Mazda auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 23-Jährigen wiederum auf den vor ihm fahrenden VW eines 38-Jährigen geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 7000 Euro. Die Fahrer der PKWs blieben glücklicherweise unverletzt.

