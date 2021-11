Heidelberg – FensterLunch am 10. November mit Architects for Future HD: „Bauwendetalk“ und Netzwerktreffen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zeit für einen „Bauwendetalk“ beim Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden: Die Ortsgruppe Heidelberg des bundesweiten und international agierenden Netzwerks „Architects for Future“ wird sich im Rahmen des FensterLunch am Mittwoch, 10. November 2021, vorstellen und über die Aktivitäten und Mission des lokalen und nationalen Zusammenschlusses aus Vertreterinnen und Vertretern der Baubranche berichten. Als Initiative und politische Position aus dem Bereich Architektur und Bauen setzen sich die „Architects for Future“ – solidarisch zur „Fridays for Future“-Bewegung – für die Ziele des Pariser Klimaabkommens und für einen aktiven und positiven Part der Baubranche ein. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt in Kooperation mit der Breidenbach GmbH alle Interessierten herzlich zum „Bauwendetalk“ und Netzwerktreffen FensterLunch am Mittwoch, 10. November, von 12.30 bis 14 Uhr an und in den FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage 58, 69115 Heidelberg, ein. Der Zutritt in den FensterPlatz ist nur für Genesene und Geimpfte möglich.

Monatliches Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „FensterLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Breidenbach-Team. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause am FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage 58 statt. Nach einer ersten, informellen Phase zum Ankommen und gemeinsamen Mittagessen gibt es einen kurzen Impulsvortrag aus einer der elf Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren und Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Interessierten.

2G-Regel beim Netzwerktreffen der Stadt Heidelberg

Der Zutritt in den FensterPlatz ist während des FensterLunch am 10. November nur mit einem 2G-Nachweis möglich. Von der 2G-Regel ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt. Dazu zählen auch Schwangere und Stillende, da es für sie erst seit dem 10. September 2021 eine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt.

Weitere Informationen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft sind verfügbar unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.