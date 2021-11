Eberbach – Mit Taucheranzug in der Wüste – Kindertheater in der Stadthalle

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sehr gut besucht war eine Aufführung des Wolfsburger Figurentheaters in der Stadthalle Eberbach. Ca. 90 Gäste kamen am 25.10.2021 zu der von der Stadtbibliothek Eberbach im Rahmen der Frederick-Wochen organisierten Veranstaltung. Bibliotheksleiterin Luzia Scharf freut sich über den großen Zuspruch, auch, da das Stück vom Deutschen Literaturfonds e.V. im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wurde. Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa wohnen mitten in der Wüste, umgeben von einem Kaktuswald. Der wächst so dicht, dass Cowboy Klaus nur mit einem Taucheranzug und – helm bekleidet, unbeschadet zum Einkaufen gehen kann. Leider wird er im Laden wegen des Helmes schlecht verstanden, was zu verschiedenen Sprachspielen führt. Auch Schwein Lisa provozierte zum Lachen, als sie ihr Putztuch nach getaner Arbeit ausschüttelte, und es echte Staubwolken auf der Bühne gab.

