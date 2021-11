Weinheim – Nikolaus kommt auf Bestellung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rhein-Neckar bietet auch in diesem Jahr wieder einen Nikolaus-Service am Montag, den 06.12.2021 an: Auf Bestellung schlüpfen die ehrenamtlich Tätigen in Kostüme und kommen als Nikolaus und Engel verkleidet direkt in die gute Stube der Familien. Zur Anmeldung bis spätestens Montag, den 29. November, sind neben Adresse und Telefonnummer (wichtig wegen der Terminvereinbarung) ein paar Angaben über die zu beschenkenden Kinder erforderlich, wie Name, Alter und einige Charaktereigenschaften. In Weinheim, Hirschberg, Ladenburg, Schriesheim, Heddesheim und Ilvesheim sind am Nikolaustag ab 14 Uhr Hausbesuche möglich – nach Absprache können auch in anderen Städten der Umgebung Nikolausbesuche möglich gemacht werden.

Alle unsere ehrenamtlichen Engel und Nikoläuse sind geimpft, genesen oder getestet. Damit alle gesund und munter durch die Adventszeit kommen, möchten wir alle ab 6 Jahren, um einen geimpft, getestet oder genesen Nachweis bitten. Dies dient zum Schutz unserer Ehrenamtlichen und Ihrer Familie. Wir bitten hier um Ihr Verständnis.

Für alle Familien die keinen persönlichen Nikolausbesuch in diesem Jahr möchten, gibt es dennoch die Möglichkeit den Nikolaus „nach Hause“ zu holen. Dies wird in Form einer Digitalen Variante sein. Anmeldungen für den Nikolaus-Service können per E-Mail an mona.wiest@awo-rhein-neckar.de oder telefonisch unter 06201/4853-264 erfolgen. Geben sie einfach bei der Anmeldung an, für welche Variante Sie sich entschieden haben. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.