Schifferstadt – Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge

Mannheim-Schwetzingerstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr klingelte eine bisher unbekannte weibliche Person bei einem 77-jährigen Mann in der Seckenheimer Straße und bat diesen um ein Glas Wasser. Hilfsbereit begab sich der Senior in die Küche, während die Verdächtige mit einem Komplizen aus dem Wohnzimmer mehrere Wertgegenstände im Wert von 1.000 Euro entwendete. Als der ... Mehr lesen »