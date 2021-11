Rhein-Pfalz-Kreis – #Corona – Weiterhin Warnstufe 1 – Corona-Ausbrüche bei Fußballspiel und in Kita

Heidelberg/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Am 03.11.2021 wurde durch das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Mann aus Freiburg erlassen. Dieser soll am frühen Mittwochmorgen gegen 01:25 Uhr in einer Bar in Sinsheim versucht haben, einen Polizeibeamten mittels Fußtritt gegen den Oberkörper zu verletzen. ... Mehr lesen »