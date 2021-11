Mosbach – Betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmensgründer

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Mittwochmorgen (03.11.2021), gegen 04:00 Uhr, brannte ein Mofa in der Straße An der Froschlache. Das Mofa brannte durch das Feuer vollständig aus. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 ... Mehr lesen »