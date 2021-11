Mannheim – #Corona – 112 weitere Fälle – 200.000 Spuck- und Nasaltest für Kitas bestellt – Impfen vor Ort

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aktuelle Fallzahlen / (Korrektur) Ein weiterer Todesfall

2. Impfen

3. Stadtparks

4. 200.000 Spuck- und Nasaltest für Kitas bestellt

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 21.011 / Ein weiterer Todesfall

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 03.11.2021, 16 Uhr, 112 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 21.011.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 326 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 19.232 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.453 akute Infektionsfälle.

Sollte ein Selbsttest (im Sinne des § 1 Nummer 4, Corona-Verordnung Absonderung) oder ein selbst vorgenommener überwachter Test (im Sinne des § 1 Nummer 3 Corona-Verordnung Absonderung) durchgeführt worden sein, weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass, bei einem positiven Ergebnis die Verpflichtung besteht, unverzüglich einen PCR-Test zur Bestätigung des Ergebnisses durchführen zu lassen. Ein PCR-Test kann nach vorheriger Rücksprache in einer niedergelassenen Praxis, in einer Schwerpunktpraxis oder einem Testzentrum mit PCR-Testangebot erfolgen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses besteht entsprechend der Vorgabe des Landes in der Corona Verordnung Absonderung die Empfehlung, sich in häusliche Absonderung zu begeben und Kontakte bestmöglich zu vermeiden. Damit helfen Sie aktiv, eventuelle Infektionsketten mit einer Weiterverbreitung des Virus zu unterbrechen.

Ist der PCR-Test ebenfalls positiv, muss man sich unverzüglich in häusliche Absonderung begeben. In einem solchen Fall greifen die Absonderungspflichten aus der CoronaVO Absonderung.

Informationen dazu unter:

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/faq-selbsttest/

Inzidenz für Mannheim:

https://www.mannheim.de/inzidenzzahl

Wir veröffentlichen hier auch die Inzidenzzahl für Ungeimpfte (bzw. Einmal- Geimpfte) und Geimpfte für das Land Baden-Württemberg.

2. Impfen

Impfangebot im Universitätsklinikum

Die Impfzentren in Baden-Württemberg haben planmäßig am 30. September 2021 ihren Betrieb eingestellt. Zu diesem Termin sind die Corona-Impfungen in die Regelversorgung übergegangen – Impfungen gegen SARS-CoV-2 werden also weiter bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten angeboten.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termine können vereinbart werden unter www.umm.de/impfpunkt.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestelle „Universitätsklinikum“ (Stadtbahnlinien 2, 4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter vom Eingang West entfernt. Für PKWs stehen kostenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage am Neckar zur Verfügung.

Impfen vor Ort

Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich einfach und ohne Termin impfen zu lassen:

Donnerstag, 4. November, 12 bis 18 Uhr: Schnelltestzentrum Fardelystraße 1, (bis 16. Dezember immer donnerstags), sowie 12 bis 18 Uhr: Stadthaus N1, Raum Toulon

Freitag, 5. November, 12 bis 18 Uhr: Marktplatz Mannheim, Impfbus, sowie 12 bis 18 Uhr: Abendakademie, U1, 16-19, im Raum 404

Samstag, 6. November, 12 bis 17 Uhr: Rheinau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164, (bis 18. Dezember immer samstags), sowie 12 bis 18 Uhr: Jungbusch, Quartiersplatz, Hafenstraße 23, Impfbus

Sonntag, 7. November, 11 bis 14 Uhr: SAP Arena, Adler-Mannheim-Heimspiel, Impfbus

Montag, 8. November, 12 bis 18 Uhr: Neckarstadt-West, Bürgerhaus, Lutherstraße 15-17, (bis 13. Dezember immer montags)

Dienstag, 9. November, 12 bis 18 Uhr: Waldhof, Gemeinschaftszentrum, Frohe Zuversicht 5-7, (bis 14. Dezember immer dienstags)

Mittwoch, 10. November, 12 bis 18 Uhr: Vogelstang, Bürgerservice (Trausaal), Freiberger Ring 6, (bis 15. Dezember immer mittwochs)

Donnerstag, 11. November, 17 bis 23 Uhr: Schnelltestzentrum Fardelystraße 1, (bis 16. Dezember immer donnerstags)

Freitag, 12. November, 12 bis 18 Uhr: Schnelltestzentrum Rosengarten, Rosengartenplatz 2, (ab 12. November bis 17. Dezember immer freitags)

Samstag, 13. November, 12-17 Uhr: Rheinau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164, (bis 18. Dezember immer samstags), sowie 12 bis 18 Uhr: Abendakademie U1, 16-19

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einer niedergelassenen Ärztin oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Impfkarte Mannheim

Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoinformationssystem der Stadt Mannheim: www.gis-mannheim.de/impfkarte. Es kann gefiltert werden nach Arztpraxen, die impfen (mit vorheriger Terminvereinbarung), dem Impfpunkt im Uniklinikum (mit vorheriger Terminvereinbarung, für Mannheimerinnen und Mannheimer ohne Hausarzt) sowie den Impf-Aktionen ohne Termin im Impfbus bzw. bei den Vor-Ort-Impfungen. Bei den Impf-Aktionen ist der jeweilige Aktions-Zeitraum zu beachten.

Hinweis für Impf-Praxen: Wenn Sie ebenfalls in die Liste aufgenommen werden möchten, wenden Sie sich bitte an 58coimpf06@mannheim.de

3. Stadtparks

Aktuell dürfen Besucher aufgrund CoronaVo des Landes, die Außenbereiche des Parks nur betreten, wenn sie nachweislich geimpft oder genesen sind oder einen negativen Covid19-Schnelltest einer öffentlichen Stelle, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegen können. Genesene und geimpfte Personen dürfen die Innenbereiche mit entsprechendem Nachweis betreten, ungeimpfte Menschen müssen hier einen PCR-Nachweis erbringen. Bei Schülern reicht als Nachweis ihrer regelmäßigen Testung die Vorlage des Schülerausweises. Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiter: Abstand von 1,5 Metern sowie Maskenpflicht im Innenbereich bzw. im Außenbereich an Stellen, wo es eng wird. Die automatischen Eingänge bleiben aufgrund der Kontrollpflichten geschlossen. Offen im Luisenpark sind die Eingänge Fernmeldeturm und Haupteingang, im Herzogenriedpark Trumpfheller-Straße und Haupteingang.

4. 200.000 Spuck- und Nasaltest für Kitas bestellt

Die Stadt Mannheim stattet zur Bewältigung der Corona-Pandemie die Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, inklusive denen der Kindertagespflege, regelmäßig mit Corona-Antigentests aus. Da es gemäß einer Information des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) derzeit keine Antigen-Lollitests mehr mit einer Laienzulassung für die Verwendung in Deutschland gibt, werden die Einrichtungen in Mannheim in der nächsten Runde, die bis Ende diesen Jahres angesetzt ist, wieder wie zu Beginn der Pandemie mit den bereits bewährten Spuck- und Nasaltests versorgt. Daher wird die Stadt nun kurzfristig 88.000 Nasal- sowie 132.000 Spucktest bestellen, die in der kommenden Woche den Kitas zur Verfügung gestellt werden sollen. Seit dem Frühjahr hat die Stadt bereits mehrere solcher Bestell- und Verteilaktionen mit jeweils zirka 200.000 Tests für die städtischen Kitas, die der freien Träger und die Kindertagespflege organisiert.

Pressekontakt – V.i.S.d.P.

Quelle Stadt Mannheim