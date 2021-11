Ludwigshafen – Zwei Autos beschädigt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag auf Dienstag (01. – 02.11.2021) beschädigten Unbekannte in Ludwigshafen zwei geparkte Autos. In der Holbeinstraße wurden in der Zeit vom 22:00 Uhr bis 09:30 Uhr an einem weißen Fiat Punto alle vier Reifen zerstochen. Auf dem Parkplatz Westend wurde in der Zeit von 17:30 Uhr bis 07:30 Uhr ein schwarzer VW Golf zerkratzt. Durch die Taten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600,- Euro. Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

