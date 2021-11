Ludwigshafen – Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 03.11.2021, gegen 04:00 Uhr, wurde in eine Gaststätte in Leopoldstraße eingebrochen. In der Gaststätte wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst und die Polizei verständigt. Der/die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

