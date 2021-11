Hockenheim – Corona-Warnstufe: Strengere Regelungen in Hockenheim – Eintritt in das #Aquadrom eingeschränkt

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Land Baden-Württemberg hat vor dem Hintergrund steigender Corona-Fallzahlen ab heute (Mittwoch, 3. November) die Corona-Warnstufe ausgerufen. In diesem Fall treten landesweit strengere Corona-Regeln in Kraft.

Warnstufe bringt Einschränkungen im öffentlichen Leben

Damit gelten auch für nicht geimpfte Menschen in Hockenheim neue Einschränkungen im öffentlichen Leben. Diese Personen dürfen sich privat nur noch mit Angehörigen eines Haushaltes und fünf weiteren (nicht immunisierten) Personen treffen. Der Zutritt zu geschlossenen Räumen ist ab sofort nur nach Vorlage eines PCR-Testes gestattet, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Im Freien reicht bei Veranstaltungen weiterhin die Vorlage eines negativen Antigentests.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes gilt auch für Mitarbeitende. Darauf konnte in der bisherigen Basisstufe verzichtet werden, wenn die Mitarbeitenden dem Arbeitgeber freiwillig den Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgelegt haben.

Auch Eintritt in das Aquadrom eingeschränkt

In der jetzt geltenden Warnstufe ist der Besuch des Freizeitbades Aquadrom für nicht geimpfte oder genesene Personen nur noch mit einem negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) möglich. Ein Antigentest als Nachweis reicht nicht mehr aus. Ansonsten ist der Besuch des Bades nicht erlaubt. Geimpfte und genesene Personen unterliegen diesen Einschränkungen bei einem entsprechenden Nachweis nicht.

Die Warnstufe wird vom Land Baden-Württemberg ausgerufen, wenn die Intensivbettenbelegung an zwei Werktagen in Folge bei oder über 250 liegt. Dieser Fall trat am gestrigen Dienstag ein, weil auf den Intensivstationen im Land den zweiten Werktag in Folge mehr als 250 Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt wurden.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim

Bild Archiv MRN News