Frankenthal – Endlich wieder Villa Malta – Seniorenbegegnungsstätte der Malteser ist zurück

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Lange ist es her, dass sich die Seniorinnen und Senioren aus Frankenthal regelmäßig zum Basteln, Singen oder zum Sitztanz in der Villa Malta getroffen haben. Nach monatelanger Corona-Pause und einer Übergangszeit mit starken Einschränkungen ist die Villa Malta nun wieder mit festem, kostenfreiem Wochen-Programm zurück. „Ich war so glücklich, als ich gehört habe, dass es in der Villa Malta wieder weiter geht“, berichtet Inge Kehrt, eine Stammbesucherin in der Seniorenbegegnungsstätte. „Mein Besuch zweimal pro Woche ist zu einem festen Bestandteil meines Alltags geworden und hat während der Corona-Zeit sehr gefehlt.“ Dass die Malteser auch in der Hochphase der Pandemie den Kontakt zu ihr gehalten haben, rechnet sie dem Villa Malta-Team hoch an. „Es war so schön, dass die Malteser regelmäßig bei uns angerufen haben“, sagt auch Helene Fach. „Ich habe gequasselt und gequasselt, weil ich so froh war, mich mit jemandem austauschen zu können.“

Der telefonische Besuchsdienst war für das Team der Villa Malta eine Selbstverständlichkeit. Geht es doch in der Seniorenbegegnungsstätte der Malteser genau darum – ältere Menschen nicht alleine zu lassen und sich für deren gesellschaftliche Teilhabe stark zu machen. Dennoch sind die Malteser froh, das beliebte Wochen-Programm nun wieder live und in Farbe fortführen zu können. Lediglich das Demenzcafé und die Handysprechstunde sind derzeit noch auf Halde.

„Die Freude der Senioren ist überwältigend und wir hoffen sehr, dass wir nun wieder etwas Beständigkeit ins Programm und damit ins Leben der älteren Frankenthalerinnen und Frankenthaler bringen können“, sagt Claudia Seeger, Leiterin der Villa Malta. Beim Besuch in der Villa Malta gelten die 3-Regeln (geimpft, genesen, tagesaktuell getestet). Am Sitztanz können nur Geimpfte teilnehmen. Hier ist darüber hinaus eine Anmeldung im Vorfeld nötig. Kurzfristige Änderungen sind in Abhängigkeit von behördlichen Anordnungen möglich. Die Villa Malta ist eine ausschließlich auf Spenden basierende Seniorenbegegnungsstätte des Malteser Hilfsdienstes mit einem vielseitigen, kostenfreien Freizeit-, Gesellschafts- und Kulturangebot für die Senioren in und um Frankenthal.



Information und Anmeldung:

Claudia Seeger

Leitung Villa Malta Frankenthal

August Bebel Str. 8, 67227 Frankenthal

Tel. 06233-889820

Mail: Claudia.Seeger@Malteser.org

Wochenprogramm:

Mo 10-12 Uhr Basteltreff

14-15 Uhr Sitztantz

Di 10-11.30 Uhr Singkreis „Malta Lerchen“

Mi 10-12 Uhr Spieletreff

14-15 Uhr Sitztanz

Do 10-12 Uhr Spieletreff

14-16 Uhr Spielenachmittag