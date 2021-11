Speyer – Land passt Regeln für Weihnachtsmärkte an – Corona-Schutzmaßnahmen im Freien werden zurückgefahren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Montagabend (01.11.2021), gegen 18:40 Uhr, wurde ein 17-jähriger von zwei Personen am Eisstadion in der Saarlandstraße angegriffen. Der 17-Jährige wurde von den zwei Angreifern mehrfach geschlagen, so dass er zu Boden ging. Er wurde leicht verletzt. Die Angreifer seien in einer größere Gruppe 10 – 15 Personen an ... Mehr lesen »