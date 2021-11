Mannheim – Scholz wird Bezirksbeirat für die FDP in Neuostheim/Neuhermsheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Mannheimer Gemeinderat Michael Scholz für die Freien Demokraten in den Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim bestellt. Der 52-jährige Geschäftsführer in der Softwarebranche wohnt in Neuhermsheim und ist gebürtiger Rheinländer. Bernd Vermaaten musste das Amt leider aufgrund eines Umzugs aufgeben. Er war seit 2019 als Bezirksbeirat für seinen Stadtteil aktiv.

Scholz erklärte zu seiner Bestellung: „Ich danke dem FDP Kreisverband von Herzen für das entgegen gebrachte Vertrauen. Ich möchte in Zukunft die Verbindung zwischen Stadtteil, Kreisverband und Fraktion stärken. Themen, die uns im Stadtteil wichtig sind, müssen auch in der Kommunalpolitik gehört werden. Dazu gehört beispielsweise, dass die Sanierung des Paul-Martin-Ufers in Neuostheim endlich kommt. Außerdem darf der Bau eines Jugendtreffs in Neuhermsheim nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben werden. Die Stadt muss die richtigen Prioritäten setzen.“

Die Vorsitzende der FDP / MfM-Fraktion und FDP Stadträtin Dr. Birgit Reinemund ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Herr Scholz einen engagierten Nachfolger gefunden haben. Michael Scholz ist im Stadtteil fest verwurzelt und wird sicher mit neuen Ideen und Elan den Bezirksbeirat bereichern. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und wünschen ihm eine glückliche Hand und gutes Gelingen. Wir stehen dabei jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.“

Quelle: FDP / MfM-Fraktion Mannheim