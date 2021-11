Mannheim – “Mannheimer Zierfischtag” bei den Aquarienfreunden Mannheim 1965 e.V. am 27.11.2021

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zierfischliebhaber und Aquarianer kommen am Samstag, 27.11.21 bei dem “Mannheimer Zierfischtag” voll auf ihre Kosten. Die Aquarienfreunde Mannheim 1965 e.V. laden in ihr Neckarstädter (PLZ 68167) Vereinsheim in die Uhlandstrasse 8.

Hier wird von 10 bis 15 Uhr eine große Auswahl an wirbellose Tiere, wie Krebsen und Garnelen, über Salmler, Barben, Buntbarsche und lebendgebärende Fischarten aus eigenen Nachzuchten angeboten.

Weiterhin wird eine Tombola mit interessanten Preisen vorhanden sein.

Diese Fischbörse ist mittlerweile weit über die Kurpfalz hinaus bekannt.

Ganz groß geschrieben wird selbstverständlich auch die kostenlose Beratung der Gäste zu allen Fragen der Aquaristik. So können sowohl Anfänger als auch erfahrene Aquarianer noch etwas an Information mitnehmen.

Wie bei allen Veranstaltungen der Aquarienfreunde Mannheim 1965 e.V. ist der Eintritt frei.

In der Neckaruferbebauung stehen die Parkplätze der Werner-von-Siemensschule unseren Gästen zur Verfügung. Von hier aus ist das Vereinsheim in der Uhlandstrasse 8 in 2 Minuten per Fuß erreichbar.

Der Schwerpunkt des seit nunmehr über 5 Jahrzehnten alten (oder auch jungen) Vereins liegt bei der Auf- und Nachzucht afrikanischer Zierfische, die vorzugsweise dem Malawi-, Tanganjika- oder Victoriasee entstammen. Jedoch sind auch südamerikanische und asiatische Arten vertreten. Neben der Aquaristik wird von manchen der 55 Mitglieder auch die Terraristik betrieben.

Zierfisch- und Wasserpflanzenbörsen finden regelmäßig am Samstag vor dem 4. Sonntag im Monat statt. Diese sind dann von 9:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. Im Juli und August ist jedoch Sommerpause.

Von Bedeutung ist, dass alle angebotenen Tiere und Pflanzen aus eigenen Nachzuchten stammen. Mit der Zucht werden “Wildentnahmen” verhindert und somit trägt dies zum Schutz bedrohter Arten bei.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:

www.aquarienfreunde-mannheim.de

