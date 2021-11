Mannheim – Mann im Jungbusch mit Schippe brutal zusammengeschlagen und schwerverletzt

Mannheim – Jungbusch / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Wie die Polizei berichtet wurde am Montagmorgen ein 43-jähriger im Stadtteil Jungbusch von mehreren Personen mit einer Schippe zusammengeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann schwerverltzt in ein Krankenhaus gebracht. Um ca. 5:00 Uhr wurde die Polizei über die Schlägerei in der Werftstraße informiert, eine verletzte würde auf der Fahrbahn liegen. Wie die Polizei ermittelte, begann der Streit bereits in der Dalbergstraße zwischen dem 43-Jährigen und zwei männlichen sowie zwei weiblichen Personen. Dabei hatte der 43-jährige Mann einem 31-Jährigen in die Hand gebissen. Anschließend trennten sich zunächst die Wege der Kontrahenten, bevor man kurz darauf in der Werftstraße wieder aufeinandertraf. Der 43-Jährige hatte sich zwischenzeitlich mit einer Schippe als Schlagwerkzeug bewaffnet. Nach gegenseitigen Handgreiflichkeiten, wurde der 43-Jährige entwaffnet. Die Gruppe drehte nun den Spieß um und verletzte den 43jährigen mit der Schippe schwer. Ein Nasenbeinbruch und mehrere Hämatome zeichneten sein Gesicht.

Drei Tatverdächtigen, zwei Männer 31 und 34 sowie eine 29-jährige Frau wurden von der Polizei wenig später aufgrund von Zeugenangaben in Tatortnähe festgenommen. Nach der Frau wird noch gefahndet.

Sachdienliche Hinweise bitte an des Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:0621/1258-0.

