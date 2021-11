Ludwigshafen – Inzidenz für Ludwigshafen leicht gesunken 115,3 (Vortag 131,0) – Seit gestern 628 Infektionen mit dem #Coronavirus in Rheinland-Pfalz, 10 weitere Todesfälle in RLP

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Mainz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 628 bestätigte Corona-Fälle, 10 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 88,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 94,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,3). 4,76 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,97 Prozent).

Die Inzidenz für Ludwigshafen ist leicht gesunken und liegt bei bei 115,3 (Vortag: 131,0), im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Inzidenz ebenfalls leicht gesunken und liegt bei 113,7 (120,8).

Die Hospitalisierungsinzidenz im Gebiet Rheinpfalz liegt beim Wert 2,7.

Landesweit sind 4,76 Prozent der Intensivbetten mit COVID-19 Patienten belegt.

Damit ist Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis weiterhin in der Warnstufe 1.

Nach der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz verändert sich eine Warnstufe, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den in der Verordnung festgelegten Wertebereich erreichen. Es ist laut Verordnung dann die Aufgabe der Kommunen mitzuteilen, welche Warnstufe in ihrem Gebiet gilt und ab wann. Die tabellarische Darstellung des LUA verzichtet deshalb bewusst darauf, Warnstufen für einzelne Gebietseinheiten auszuweisen.

Weitere Daten

Quelle Landesuntersuchungsamt

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail