Ludwigshafen – 17-jähriger am Eisstadion zusammengeschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Montagabend (01.11.2021), gegen 18:40 Uhr, wurde ein 17-jähriger von zwei Personen am Eisstadion in der Saarlandstraße angegriffen. Der 17-Jährige wurde von den zwei Angreifern mehrfach geschlagen, so dass er zu Boden ging. Er wurde leicht verletzt. Die Angreifer seien in einer größere Gruppe 10 – 15 Personen an der Örtlichkeit gewesen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1.Person: männlich, ca. 17 Jahre alt, Boxerhaarschnitt, trug schwarze Bomberjacke und schwarze Hose

2.Person: männlich, ca. 17 Jahre alt, Boxerhaarschnitt, Vollbart, ca. 1,60cm, war mit grauem Pullover, schwarze Weste und goldener Kette bekleidet.

Zeugen gesucht – Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.