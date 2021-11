Worms – Bilanz der Halloweennacht

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Bis in den späten Abend hinein wurden mehrere Jugendgruppen gemeldet die in der Innenstadt Böller zündeten. Hierbei wurden auch zwei Mülltonnen durch Böllerwurf beschädigt. Den Täter dieser Sachbeschädigung konnte die eingesetzte Streife im Nachgang jedoch namentlich ermitteln. Einige der Jugendlichen können kontrolliert werden. Ihnen wurden Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Weil sich ein Jugendlicher, bei einer späteren erneuten Kontrolle noch an der Örtlichkeit aufhielt, wurde er zur Dienststelle verbracht und im weiteren Verlauf den Eltern überstellt. Auch wurden Eier an Hausfassaden in der Innenstadt geworfen. Im Zusammenhang mit Halloween kam es auch zu einer Körperverletzung im Innenstadtbereich, bei welcher ein Jugendlicher von zwei Anderen ins Gesicht geschlagen wurde.

Weiterhin wurden zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr Eier im Bereich des Stadtparks auf vorbeifahrende Autos geworfen. Wobei derzeit kein Zusammenhang mit den Eierwerfern in der Innenstadt hergestellt werden kann. Die Polizei weißt hierbei daraufhin, dass solche Taten keine Kavaliersdelikte und keine harmlosen Jugendstreiche sind. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen die im Bereich Kimmelhorstweg / B9 / Philosophenstraße Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Glücklicherweise kam es durch den Eierwurf nicht zu einem Unfall. Die beiden Verkehrsteilnehmer die den Vorfall unabhängig und zeitlich versetzt voneinander meldeten erschraken sich jedoch sehr. Einer musste eine Vollbremsung durchführen. An den beiden Fahrzeugen die in Richtung Norden unterwegs waren entstand kein Schaden.

Anders als in Neuhausen. Hier wurden zwei PKW’s durch Graffiti bzw. einen abgetretenen Außenspiegel beschädigt.

Dazu kamen etliche Ruhestörungen durch Halloweenpartys in Stadt und Umland. Diese konnten, aufgrund der Vielzahl der Meldungen, nicht immer durch die Polizei zeitnah abgearbeitet werden. An manchen Stellen in der Stadt gerieten einige Personen, mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, in Streit. Teilweise musste die Polizei dabei regulierend eingreifen. Größere Körperverletzungsdelikte wurden jedoch nicht registriert.