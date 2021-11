Sinsheim – Die TSG Hoffenheim hat beim DFB-Pokal Heimspiel gegen den SC Freiburg

Sinsheim/Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Bei der Auslosung vom Achtelfinale im DFB-Pokal hat die TSG 1899 Hoffenheim ein Heimspiel gegen den SC Freiburg bekommen. Die Freiburger mit Trainer Christian Streich sorgen in der Bundesliga für eine Überraschung und liegen zur Zeit auf dem dritten Tabellenplatz. Das Achtelfinale vom DFB-Pokal wird am 18. und 19. Januar 2022 ausgetragen. In der 2. Hauptrunde vom DFB-Pokal hatten die Hoffenheimer zu Hause gegen den Zweitligisten Holstein Kiel souverän mit 5:1 gewonnen.

Auch das Bundesligaspiel gewann die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag gegen Hertha BSC Berlin mit 2:0. Die Tore für die Kraichgauer erzielten Andrej Kramaric in der 19. Minute und Sebastian Rudy in der 36. Minute vor 8.127 Zuschauern in der PreZero-Arena in Sinsheim.

Die TSG 1899 Hoffenheim liegt nach dem 10. Spieltag mit 14 Punkten auf dem neunten Tabellenrang in der Fußball-Bundesliga. Das nächste Bundesligaspiel bestreiten die Hoffenheimer auswärts am Samstag, 6. November um 15.30 Uhr, beim Aufsteiger VfL Bochum. Das nächste Heimspiel von der TSG 1899 Hoffenheim findet dann am Samstag, 20. November um 15.30 Uhr, gegen RB Leipzig in der PreZero-Arena in Sinsheim statt.

Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Die Begegnungen vom Achtelfinale im DFB-Pokal lauten :

TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg

TSV 1860 München – Karlsruher SC

Hertha BSC Berlin – Union Berlin

FC St. Pauli – Borussia Dortmund

1. FC Köln – Hamburger SV

RB Leipzig – FC Hansa Rostock

Hannover 96 – VfL Borussia Mönchengladbach

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

Text Michael Sonnick