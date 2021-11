Mannheim – Time Warp 2021 – Bilanz der Polizei 188 Strafanzeigen

Mannheim / Mannheim-Neuostheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am vergangenen Wochenende fand nach einjähriger coronabedingter Pause in der Mannheimer Maimarkthalle unter dem Motto “Two Days – One Stage” die Technoveranstaltung “Time Warp” statt.

Nach den Regeln eines 2G-Hygienekonzepts hatten Fans elektronischer Musik die Möglichkeit, freitags und samstags bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Um die Sicherheit rund um die Veranstaltung zu gewährleisten, war das Polizeipräsidium Mannheim am gesamten Wochenende mit über 200 Polizistinnen und Polizisten rund um das Veranstaltungsgelände zusätzlich im Einsatz. Auf dem Gelände war eine Polizeisonderwache eingerichtet, welche während der beiden Einzelveranstaltungen durchgängig besetzt war. Durch mobil und stationär eingesetzte Kräfte der Verkehrspolizei mussten an- und abreisende Gäste jederzeit mit polizeilichen Kontrollen – insbesondere auf den Verkehrsrouten rund um das Veranstaltungsgelände – rechnen. Weiterhin wurden verdächtige Personen auf dem Veranstaltungsgelände, wie auch im näheren örtlichen Umfeld um die Maimarkthalle, kontrolliert.

So kam es insgesamt zu 199 kontrollierten Fahrzeugen und 737 Personenkontrollen. In der Bilanz erfassten die Ermittlerinnen und Ermittler 188 Strafanzeigen. Davon erwarten 170 Personen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wobei der überwiegende Anteil der sichergestellten Drogen auf mehrere Kleinmengen zurückzuführen ist. 29 Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerinnen nahmen unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teil. Da die Verkehrskontrollen jedoch bereits mehrere Stunden vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn durchgeführt wurden, waren nicht alle drogenbeeinflussten Fahrerinnen und Fahrer auf dem Weg zur Time Warp. Trotzdem mussten natürlich alle Personen eine Blutprobe abgeben und erwarten nun ein Straf- oder Bußgeldverfahren. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug war an der jeweiligen Kontrollörtlichkeit beendet.

Neben den Verkehrskontrollen, welche schwerpunktmäßig auf alkoholisierte und drogenbeeinflusste Fahrerinnen und Fahrer ausgelegt waren, kontrollierten Beamte am frühen Samstagabend kurz nach 18 Uhr außerdem einen VW an der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost auf der A6. Bei einem 20-jährigen Mitfahrer des VWs fanden die Polizisten ein verbotenes Einhandmesser. Als die Beamten den Mann im polizeilichen Fahndungssystem überprüften, stellen sie außerdem fest, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde daher festgenommen. Das mitgeführte Messer wurde sichergestellt, der Mann muss nun zusätzlich mit einem Bußgeld rechnen.