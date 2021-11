Ludwigshafen – Corona – #Inzidenz Ludwigshafen 131,0 (Landesuntersuchungsamt)

Ludwigshafen / Speyer / Rhein-Pfalz-Kreis

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 280 bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 94,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 97,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 2,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,8). 3,97 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,28 Prozent).

Quelle Landesuntersuchungsamt Rheinland Pfalz

Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 120,8 ( Landesuntersuchungsamt Rheinland Pfalz)

Inzidenz in Speyer 193,1 ( Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz)

Inzidenz Frankenthal 137,4 ( Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz)

Die Hospitalisierungsinzidenz im Gebiet Rheinpfalz liegt am Montag beim Wert 2,2.

Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten beträgt landesweit 3,97 Prozent.

Mehr Daten: https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/

Quelle Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail