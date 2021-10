Lustadt – Körperverletzung im Wasgau-Markt

Lustadt /Germersheim (ots)

Streitigkeiten im Supermarkt enden mit einer Körperverletzung! Zwei unbekannte Kunden gerieten im Kassenbereich des Wasgau-Markts in eine verbale Auseinandersetzung. In dessen Verlauf schubste einer der Beteiligten den anderen Weg und griff ihm anschließend an den Hals und würgte ihn. Erst durch das Einschreiten des Personals konnte die Situation beendet werden. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten die Beteiligten den Markt verlassen und waren verschwunden. Hinweise zu den Beteiligten der Auseinandersetzung nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen