Frankenthal – Beste „Stadtradler“ ausgezeichnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Auch bei der dritten Ausgabe der Aktion „Stadtradeln“ in Frankenthal konnte eine neue Bestmarke aufgestellt werden. 1.708 Radler, so viele wie noch nie, beteiligten sich in 76 Teams an der Aktion, die vom 4. bis 24. September stattfand. Mit insgesamt 277.220 erradelten Kilometern wurde das Vorjahresergebnis (279.191 Kilometer) zwar nicht ganz erreicht. Landesweit liegt Frankenthal unter den Kommunen derselben Größe trotzdem auf Platz eins. Auch in der Gesamtwertung hat die Stadt deutlich größere Städte wie Ludwigshafen überholt und liegt in Rheinland-Pfalz auf einem guten siebten Platz.

Die Gewinner wurden bei einer Feierstunde am Freitag ausgezeichnet.

Stadtradeln 2021: Die Gewinner

Den Gesamtsieg für die meisten gefahrenen Kilometer konnte sich mit 47.675 Kilometern wie im Vorjahr das Albert-Einstein-Gymnasium sichern. Auch wenn andere Teams oder Schulen teilweise mehr Kilometer pro Kopf erradeln konnten, schaffte es das AEG mit 651 teilnehmenden Schülern das mit Abstand größte Team zu stellen und als Kollektiv allen davonzufahren. Bei den meisten Kilometern pro Kopf gewann das Zweierteam „Die Cassels“ mit im Schnitt 1.047 Kilometern pro Person.

In der Kategorie Ämter/ Verwaltung/Gesundheit radelte das Team der Stadtklinik mit 8.824 Kilometern auf den ersten Platz, gefolgt von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung (5.400 Kilometer). Das aktivste Unternehmen war erneut die KSB mit 22.269 Kilometern. Bei den Vereinen liegt die VT Frankenthal mit 22.297 Kilometern vorn. Radaktivste Kita war erneut die städtische Kindertagesstätte Sapperstraße mit 2.486 Kilometern.

„Stadtradel-Star“, Stadtrat Dr. Rainer Schulze legte 440 Kilometer auf dem Zweirad zurück. Mit seinen Parteikollegen der Grünen stellt er auch das stärkste Parteienteam (4.634 Kilometer), dicht gefolgt von der SPD Frankenthal (4.479 Kilometer).

Alle Ergebnisse sind auch auf www.stadtradeln.de/ergebnisse zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal