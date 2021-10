Ludwigshafen – Wieder Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte – Seien Sie vorsichtig!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In den Nachmittagsstunden des 29.10.2021 kam es zu zwei Fällen des sogenannten Schockanrufs durch vermeintliche Polizeibeamte in Ludwigshafen. Eine 87-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann aus Ludwigshafen erhielten einen entsprechenden Anruf. Den Geschädigten wurde mitgeteilt, dass ein nahestehender Verwandter einen Verkehrsunfall verursacht habe und hierdurch eine Person getötet worden sei. Damit der/die Verwandte wieder auf freien Fuß komme, sollten die 87-Jährige bzw. der 80-Jährige eine Kaution hinterlegen. Beide Geschädigte erkannten glücklicherweise, dass es sich bei dem Anruf um eine Betrugsstraftat handelte und beendeten das Gespräch. Ein finanzieller Schaden ist somit nicht entstanden.

Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.