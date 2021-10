Ludwigshafen – 18-Jähriger in der Valentin-Bauer-Straße ausgeraubt

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sinsheim gegen unbekannt. Der oder die Täter sollen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Baustellen-Absperrelemente, sogenannte “Baustellenzäune” in der Meckesheimer Straße auf die Fahrbahn gezogen haben, um den Verkehrsfluss zu beeinträchtigen. Diese unbeleuchteten Sperren erkannte am Freitagmorgen, kurz vor 6 ... Mehr lesen »