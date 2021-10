Heidelberg – “Wie soll diese Straße denn heißen?” – Neue Straßenbenennungen für 74 Straßen und Plätze in den vergangenen 10 Jahren durch Kommission

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für 74 Straßen und Plätze hat die Stadt Heidelberg in den vergangenen zehn Jahren neue Namen vergeben, vorrangig in der Bahnstadt und auf den Konversionsflächen. Im Jahr 2017 wurde auf Beschluss des Gemeinderats die Kommission für Straßenbenennungen eingerichtet. Sie besteht aus externen Sachverständigen und hat die Aufgabe, das Leben der Persönlichkeiten zu überprüfen, nach denen öffentliche Straßen, Plätze und Brücken in Heidelberg benannt sind oder noch benannt werden sollen. Im Zuge der weiteren Stadtentwicklung, vor allem auf den Konversionsflächen, werden auch künftig neue Bezeichnungen für Straßen, Plätze und Brücken vergeben. Anregungen und Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Arbeit der Kommission für Straßenbenennungen können jetzt auch auf ganz direktem Weg per E-Mail an strassenbenennung@heidelberg.de gesandt werden. Damit verbunden ist die Neuauflage des Internetauftritts des städtischen Vermessungsamtes, zu dessen Verantwortungsbereich die Kommission für Straßenbenennungen gehört.

Dazu gehört auch der Gutachterausschuss für die Grundstücksbewertung, dessen Online-Präsenz ebenfalls neu aufgelegt wurde. Von der Seite des Gutachterausschusses aus können die interaktive Bodenrichtwertkarte und das Antragsformular zur Erstellung eines Verkehrswertgutachtens direkt aufgerufen werden.

Zu finden sind die Informationen unter www.heidelberg.de > Rathaus > Stadtverwaltung > Ämter > Vermessungsamt sowie unter www.heidelberg.de/gutachterausschuss.