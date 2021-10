Heidelberg – Weltklimakonferenz mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner! Heidelberger Passivhaussiedlung Bahnstadt als Best-Practice-Beispiel auf internationaler Bühne

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Weltklimakonferenz COP26 findet vom 31. Oktober bis 12. November 2021 im schottischen Glasgow statt. Zu den digitalen Besuchern gehört auch Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner. Er nimmt auf Einladung des Passivhouse-Trusts, der britischen Passivhausorganisation, am Donnerstag, 4. November, an einer digitalen Veranstaltung teil. Diese trägt den Titel „Sustainable city regions: How can we enable zero carbon living at scale?“ Dabei geht es um die Herausforderung, Städteregionen unter dem Aspekt der Klimaneutralität zu gestalten und weiterzuentwickeln. Als Beispiel dafür dient auch die Heidelberger Bahnstadt, eine der weltweit größten Passivhaussiedlungen, die Oberbürgermeister Prof. Würzner auf internationaler Bühne vorstellt. Gezeigt wird dabei auch ein Film über den neuen Heidelberger Stadtteil.

Die digitale Veranstaltung richtet sich an Experten und Interessierte und findet im Zuge des „Built Environment Virtual Pavilion“ statt. Dieses Format setzt sich zusammen aus einer virtuellen Ausstellung von Best-Practice-Beispielen aus aller Welt und einer Reihe an Veranstaltungen und Gesprächen. Mehr als 100 Organisationen aus dem Stadtplanungssektor haben den virtuellen Pavillon zur Klimakonferenz begleitend ins Leben gerufen.