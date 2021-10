Speyer – „Gerdi König – Schattenlicht – Retrospektive“ vom 5.11. -5.12.2021 in der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wirkung der Kunst Gerdi Königs beruht auf dem Zusammenspiel von überwiegend abstrahierten, kontrastreichen Farb- / Formkompositionen und der Fokussierung auf gegenständliche Aspekte. Sie betrachtet ihre künstlerische Arbeit als eine Visualisierung von Erinnerungen, die aus der Seele stammen; verarbeitete Erfahrung und visuelle Eindrücke erscheinen auf der Leinwand in Form einer neuen Realität. Die meisten Themen haben ihren Ursprung in zwischenmenschlichen Bezügen mit einem politischen oder sozialen Hintergrund. Die Kompositionen, die in zahlreichen experimentell bearbeiteten Schichten entstehen, erzählen die jeweiligen Geschichten facettenreich und subtil und bieten dem Betrachter die Möglichkeit diese weiter zu entwickeln. So können die Spuren der Arbeit auf der Leinwand als Spuren des Lebens interpretiert werden.

Ihre großformatigen Holzstelen sind als Ergänzung zu diesen schattendichten und zugleich lichtdurchsonnten Bildszenarien zu sehen. Sie leben von der nachfühlbaren Stärke, aber auch Verletzlichkeit eines Baumes. In reduzierter Bildsprache schafft es Gerdi König eine Verbindung zwischen Mensch und Natur herzustellen.

