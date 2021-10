Mannheim – Die Rasenspieler präsentieren mit Sascha Zrnic Nachfolger von Marco Coppola als Co-Trainer

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (mk) – Der VfR Mannheim hat mit Sascha Zrnic (47) einen neuen Co-Trainer gefunden, der auf eine lange und erfolgreiche Karriere als offensiver Mittelfeldspieler zurückblicken kann.

Während seiner Juniorenlaufbahn spielte Zrnic unter anderem für den VfB Stuttgart. In der schwäbischen Landeshauptstadt wurde er als A-Jugendspieler auch von Erfolgstrainer Ralf Rangnick gecoacht. Im Seniorenbereich lief der gebürtige Sindelfinger 65 Mal für die TSG Hoffenheim, der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und den 1.FC Schweinfurt 05 in der damals drittklassigen Regionalliga Süd auf. 2001 realisierte Zrnic mit Schweinfurt sogar den unerwarteten Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga.

Der bei SAP arbeitende Bankbetriebswirt ließ seine aktive Spielerlaufbahn 2011 in Mühlhausen ausklingen und blieb dem Fußball fortan als Trainer verbunden. In dieser Funktion erlebte Zrnic seinen größten Erfolg in der Jugend des FC Astoria Walldorf. Dort führte er die Nachwuchsabteilung von der Landesliga in die Oberliga und feierte somit zwei Aufstiege. Nun wird der 47-jährige Familienvater an der Seitenline den blau-weiß-roten Chefcoach assistieren.

„Der VfR Mannheim ist ein sehr ambitionierter Verein und ich habe in den ersten beiden Trainingseinheiten gespürt, dass die Mannschaft über viel Potenzial verfügt“, erklärt Zrnic seine ersten Eindrücke als Co-Trainer und fügt hinzu: „Wichtig ist, dass das Umfeld stimmt und es menschlich passt. Die Gespräche mit Hakan Atik und Serkan Zubari haben mir genau diesen Eindruck vermittelt. Nun freue ich mich, den Verein bei seinem großen Ziel, der Verbandsligameisterschaft, zu unterstützen.

Der VfR Mannheim möchte sich an dieser Stelle bei Zrnics Vorgänger, Marco Coppola, der zu Beginn dieser Woche seinen sofortigen Rücktritt erklärte, für sein hohes Engagement bedanken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen.