Speyer – Aufbrezeln. Aufblühen! – Zweite Bürgerbeteiligung zur Landesgartenschau 2026 am Samstag, 3. Juli 2021

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Speyer bewirbt sich um die Landesgartenschau 2026. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird derzeit ein Konzept erarbeitet, das die Grundlage für die Bewerbung im Oktober 2021 bildet. Das Konzept nimmt mehr und mehr Form an und wird am Samstag, 3. Juli 2021 zwischen 11 und 15 Uhr bei einer zweiten Bürgerbeteiligungsaktion der Öffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt. „Die Landesgartenschau 2026 soll ein Projekt für alle Speyererinnen und Speyerer werden. Eine möglichst breite Beteiligung und Information der Öffentlichkeit sind mir daher besonders wichtig“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Erfreulicherweise lässt die Corona-Pandemie erstmals seit langem wieder Präsenzveranstaltungen im Freien zu. Dies nutzen wir, um direkt vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und Ideen und Vorstellungen zu diskutieren“, so die Stadtchefin weiter, die am Samstag selbst vor Ort sein wird.

Die Bürgerbeteiligung findet dezentral an mehreren Standorten zwischen der Innenstadt und dem Speyerer Norden statt. An den beiden Kernflächen Kurpfalzkaserne (Nordseite/Spaldinger Straße am Parkplatz vor der Kaserne) und Klipfelsau (Flaggenmast an der Rheinpromenade) sowie an zwei weiteren Punkten entlang der Korridore (Ecke Otterstadter Weg/Erlenweg und Hasenpfühlerweide/Wendehammer), die die beiden Orte verbinden, können sich alle Interessierten informieren, Fragen stellen, und Inhalte im Gespräch mit dem Planungsteam diskutieren. Darüber hinaus können im Rahmen eines Spaziergangs oder einer Radtour selbstständig weitere Stationen erkundet werden. Für diese insgesamt elf Stationen gibt es QR-Codes, die von den Teilnehmenden gescannt werden können und zu kleinen Fragebögen führen, deren Fragen für das Planungsteam und die weitere Ausgestaltung des Konzepts besonders relevant sind. Die QR-Codes sind im Aktionsflyer, der an den einzelnen Stationen mitgenommen werden kann, oder auf der Homepage der Stadt Speyer zu finden, sodass die Fragen auch ganz bequem von zu Hause aus beantwortet werden können. Möglich ist das ab Samstag, 3. Juli 2021 bis spätestens Donnerstag, 15. Juli 2021.

Alle weiteren Informationen zur Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 gibt es unter www.speyer.de/landesgartenschau2026. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass im Rahmen der Bürgerbeteiligungsaktion die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen zu beachten sind.