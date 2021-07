Schifferstadt – Unfall mit 11-jähriger Radfahrerin

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr ereignete sich an der Einmündung Lillengasse / Jägerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind auf einem Fahrrad leicht verletzt wurde. Das Mädchen sei in die Einmündung eingefahren, habe aber dabei den von rechts kommenden Pkw übersehen. Die 60-jährige Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und es sei dann zu einem leichten Zusammenstoß gekommen, wodurch die 11-Jährige zu Fall kam. Sie erlitt dadurch eine Schürfwunde am Kinn und klagte über Schmerzen im Knie. Der Rettungsdienst hat sie vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht.



