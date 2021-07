Sandhausen – Neue Betrugsversuch durch vermeintliche Bevölkerungszählung falsche Polizeibeamte – Warnhinweis

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Donnerstagmorgen prallte auf der A 6, zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf ein Sattelzug in die Sperrwand einer Baustelle und verursachte beträchtlichen Sachschaden. Ein 68-jähriger Mann fuhr gegen 1 Uhr hinter einem weiteren Sattelzug auf der rechten Fahrspur in Richtung Heilbronn. Dieser musste in Höhe der Rastanlage “Hockenheimring-West” wegen ... Mehr lesen »