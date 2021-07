Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe/mrnnews) Raub, Gewalt und sexuelle Nötigung an der Schlicht in Neuhofen – Sorge vor Eskalation. INSERATPOP-UP WEINGARTENcongressforum.de Badegäste an der Schlicht sind besorgt über die derzeitigen Entwicklungen, die sich in den vergangenen Wochen rund um den beliebten Badesee an der Schlicht in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) abspielen. Dort wurden in ... Mehr lesen »