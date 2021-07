Ludwigshafen – Regionalhilfe.de sucht für einen Hilfe-bedürftigen Rentner dringend eine Wohnung in Ludwigshafen, Speyer, Rhein-Pfalz-Kreis oder in der Metropolregion

Regionalhilfe.de sucht für einen Hilfe-bedürftigen Rentner dringend eine Wohnung oder Zimmer zur Zwischenmiete in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer, Rhein-Pfalz-Kreis, Mannheim, Metropolregion Rhein-Neckar – Schwerbehinderter Mann geboren in der Türkei ist der besonderen Hilfe bedürftig



Ludwigshafen. (pd/and). Regionalhilfe.de sucht für einen Rentner türkischer Herkunft dringend eine Wohnung in Ludwigshafen, Speyer, Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal, Mutterstadt, Limburgerhof, Neuhofen, Waldsee, Altrip, Otterstadt, Mannheim oder in der Metropolregion Rhein-Neckar. Tel. 0621 5867 8054, E-Mail: studio2@regionalhilfe.org Internet: http://regionalhilfe.de

Zur Wohnungssuche des Rentners informiert der Gründer und Projekt-Leitung von Regionalhilfe.de, Andreas Klamm, Journalist, Gesundheits- und Krankenpfleger und Rettungssanitäter auf der Web-Seite der Arbeitsgemeinschaft für Medien- und Hilfe-Projekte seit 2006, die meist von Menschen beauftragt wird, die sich in schweren Lebenslagen befinden bei www.regionalhilfe.de .

Laut amtlichen Attest des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz ist der Rentner, der in der Partnerstadt von Ludwigshafen am Rhein in Gaziantep geboren wurde, der besonderen und umfassenden Hilfe bedürftig. Der Rentner hat den Gesundheits- und Krankenpfleger und Journalist, Andreas Klamm (Neuhofen, Verbandsgemeinde Rheinauen), um Hilfe gebeten und diesen mit Vollmacht bevollmächtigt.

Der Rentner befindet sich in einer hilflosen und Hilfe-bedürftigen Lage aufgrund einer Schwerbehinderung und wurde in der Partnerstadt von Ludwigshafen in Gaziantep geboren. In Ludwigshafen hat der Mann sein neues Zuhause gefunden. Doch die Wohnung in der Innenstadt von Ludwigshafen am Rhein wird er nicht auf Dauer bewohnen können. Aus diesem Grund sucht der Rentner dringend eine Wohnung.

Der Hilfe-bedürftige Mann kann aus eigener Kraft den Anforderungen des angespannten Wohnungs-Marktes in Ludwigshafen und in der Region nicht gerecht werden und hat daher um Hilfe bei der Suche nach einem neuen Zimmer zur Zwischenmiete oder einen neuen Wohnung in der Stadt Ludwigshafen und in der Region gebeten. Der Rentner spricht fließend die türkische und die deutsche Sprache.

„Die Suche nach einer neuen Wohnung oder einem Zimmer zur Zwischenmiete ist schon für gesunde Menschen sehr schwer in der Region. Die Arbeitsgemeinschaft Regionalhilfe.de ISMOT International Social and Medical Outreach Team hofft dennoch, dass auch einem Hilfe-bedürftigen und schwerbehinderten Rentner mit einer neuen Wohnung in Ludwigshafen oder im Rhein-Pfalz-Kreis, etwa auch Mutterstadt, Limburgerhof, Neuhofen geholfen werden kann.“, erklärte Andreas Klamm, Leitung von Regionalhilfe.de.

Um die Würde von Menschen zu schützen und bewahren sei sicherer Wohnraum auch für Rentner und schwerbehinderte Menschen in Rheinland-Pfalz und in Deutschland wichtig. Vor allem Menschen, die chronisch krank, alt und schwerbehindert sind, brauchen einen sicheren Rückzugspunkt, den oft nur eine angemessene Wohnung bieten kann, ergänzte der Journalist und Krankenpfleger.

Alle Menschen, Vermieterinnen und Vermieter, die helfen wollen und können werden gebeten, Tag und Nacht sich bei der Projekt-Leitung und Redaktion von Regionalhilfe.de, Tel. 0621 5867 8054, Andreas Klamn, Journalist, Krankenpfleger zu melden oder via E-Mail: studio2@regionalhilfe.org Weitere Informationen werden auf der Web-Seite von Regionalhilfe.de bei www.regionalhilfe.de in kurdischer, türkischer und deutscher Sprache mitgeteilt.