Ludwigshafen – Mal mal was, du kannst das!”- Malkurs für Jugendliche und Erwachsene

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Jugendliche ab zwölf Jahre und Erwachsene sind zum Malkurs “Mal mal was, du kannst das!” im hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz eingeladen. Gemeinsam mit dem Ludwigshafener Künstler Markus Stürmer können sie im farbenprächtigen Garten hinter dem Wilhelm-Hack-Museum nach Herzenslust kreativ arbeiten und eigene Bildmotive mit Wasser-, Aquarell- und Acrylfarben oder Ölpastellkreide ausprobieren. Angeboten wird der Kurs vom 5. bis 8. Juli oder vom 12. bis 15. Juli 2021, jeweils in der Zeit von 16 bis 19 Uhr. Interessierte können sich für eine oder zwei Wochen anmelden. Die Zahl der Teilnehmenden liegt bei maximal zehn Personen. Eine Anmeldung per E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Durchführung der Veranstaltungen im hack-museumsgARTen ist von den geltenden Pandemie-Bestimmungen abhängig. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln.



Kontakt:

Wilhelm-Hack-Museum, Theresia Kiefer, Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen am Rhein, Telefon 0621 504-3403, E-Mail theresia.kiefer@ludwigshafen.de.