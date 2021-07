Ludwigshafen – Mainz: FREIE WÄHLER zum neuen #KitaGesetz – Helge Schwab fordert Nachbesserungen

Ludwigshafen / Mainz

Fehlende Transparenz bei Kita-Gesetz

Helge Schwab fordert Nachbesserungen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erwartet nach ihrer Umfrage unter 1200 Beschäftigten zum heute in Kraft tretenden Kita-Gesetz ein Chaos in den Kindertagesstätten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlten sich unzureichend informiert, ungenügend unterstützt und nicht wertgeschätzt.

Der Spagat zwischen ihrem eigenen Anspruch und den schlechteren Arbeitsbedingungen mit zukünftiger Arbeitsverdichtung nehme auf Kosten einer qualitativen pädagogischen Arbeit zu. Die Belastungen während der Corona Pandemie führten beim Personal bereits zu sinkender Arbeitszufriedenheit. Der eklatante Fachkräftemangel werde sich aufgrund der personellen und strukturellen Auswirkungen des neuen Kita-Gesetzes nachhaltig verschärfen, so die GEW. Als größtes Problem wird der Rechtsanspruch auf eine durchgehende mindestens siebenstündige Betreuung mit Mittagessen für alle Kinder ab zwei Jahren gesehen.

Für die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion erscheint es unverständlich und nicht nachvollziehbar, warum das neue Kita-Gesetz in und trotz der Corona-Pandemie auf Biegen und Brechen umgesetzt werden muss.

„Die personellen, organisatorischen und konzeptionellen Rahmenbedingungen für eine gute Kinderbetreuung sind im Gegensatz zu den kommenden Anforderungen oft noch vielen Beteiligten unbekannt“, so Helge Schwab, Bildungspolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER-Fraktion. Schwab bemängelt ebenso, dass die Grundlagen wie Betriebserlaubnis und Bedarfsplanungen hier deutlich hinter den gesetzlichen Erwartungen und Anforderungen an die Kitas hinterherhinken würden.

Im Sinne einer guten planbaren Kinderbetreuung fordert neben der GEW auch die FREIE WÄHLER-Fraktion konkrete gesetzliche Nachbesserungen:

• Planbare feststehende Betriebserlaubnisse und Bedarfsplanungen

• Einbeziehung der Beschäftigten in realistische und ausreichende Bedarfsermittlungen und Personalbemessungen

• Unterstützung und Wertschätzung der Erziehinnen und Erzieher durch politische Entscheider

Helge Schwab kritisiert gerade in der Vorbereitung auf das neue Kita-Gesetz deutlich die fehlende Transparenz, Unterstützung und Wertschätzung der Beschäftigten und Eltern in den Kitas. „In einer Zeit, in der die Belastungen der Beschäftigten und Familien immens waren und immer noch sind, bleibt nur zu hoffen, dass im zu erwartenden Chaos die Eltern weiterhin verständnisvoll bleiben und den Beschäftigten in unseren Kitas Rückendeckung geben.“

