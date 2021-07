Limburgerhof – Manipulation einer EC-Karte

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, den 28.06.2021, gegen 15:00 Uhr, hatte ein 61-jähriger Mann Geld an einem Bankautomaten abgehoben und wollte die Bankfiliale verlassen. Der Kunde hinter ihm sprach ihn an und behauptete, dass noch 20 Euro im Ausgabeschacht liegen würden und es wohl zu einem Fehler gekommen sei. Er solle doch noch einmal einen kleinen Betrag abheben. Als der 61-jährige das tat, zog der Bankautomat am Schluss aber seine EC-Karte ein, gab dafür eine Karte mit einem anderen Namen darauf wieder aus. Der Mann schob die Karte wieder zurück, sodass auch die eingezogen wurde. Als er am nächsten Tag wieder zur Bank ging, um seine Karte einzufordern bekam er die Auskunft, dass diese manipuliert worden wäre und inzwischen mehrere Tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden seien. Die Polizei rät zur Vorsicht bei Geschäften am Bankautomaten, wenn sich andere Personen in der Nähe befinden. Die PIN sollte unbedingt immer verdeckt eingegeben und Geld und EC-Karte sicher verstaut werden. Niemals sollte man sich von fremden Personen dazu verleiten lassen, weitere Geschäfte vorzunehmen.



