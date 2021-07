Edenkoben / Ludwigshafen – Pfalzwerke starten Kooperation mit SWFV im Bereich eFootball

Edenkoben / Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Pfalzwerke starten mit dem Südwestdeutschen Fußballverband erstmalig eine Kooperation zur „eVerbandsliga“ im Bereich eFootball. Das „e“ steht für „elektronisch“. Im eFootball treten die Spieler in Fußballsimulationsspielen am PC oder an der Konsole gegeneinander an. Der Trend zum professionellen elektronischen Fußball ist derzeit unverkennbar. Man merkt es nicht zuletzt daran, dass bei den kommenden Olympischen Sommerspielen zum ersten Mal auch e-Sports-Wettkämpfe ausgetragen werden. Die Pfalzwerke sind künftig Namenssponsor der „eVerbandsliga powered by Pfalzwerke“ und ebenso zum „Pfalzwerke Spiel der Woche“. Die Kooperation startet zum 01. Juli 2021 und ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt. Mit dieser Kooperation möchte die Pfalzwerke-Gruppe die Bindung zum Südwestdeutschen Fußballverband und damit zur Region stärken. Für das Unternehmen ist es der erste Berührungspunkt mit der boomenden eSports-Szene, in der sich vor allem die jüngere und digital-affine Zielgruppe findet. Neben der Namensgebung für die „eVerbandsliga powered by Pfalzwerke“ und das „Pfalzwerke Spiel der Woche“ wird es im Rahmen der Kooperation zum Beispiel auch Interviews mit Spieler*innen, Gewinnspiele und Präsenz-Vorträge zum Thema Recruiting auf dem Führungsspieler-Lehrgang geben, so dass beide Partner vom Know-how und den Kompetenzen des anderen profitieren werden.



Dr. Hans-Dieter Drewitz, Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbands, freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken: „Wir sind sehr froh, mit den Pfalzwerken einen neuen Top-Partner gefunden zu haben, der als Unternehmen und Arbeitgeber stark in der Region verwurzelt ist. Gemeinsam mit den Pfalzwerken möchte der Südwestdeutsche Fußballverband für seine Vereine weiter neue Wege gehen und so insbesondere im eFootball die Angebote noch attraktiver gestalten. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Projekte und auf eine produktive Zusammenarbeit.“ Und auch die Pfalzwerke versprechen sich viel von der Kooperation – zumal es die erste im eSports-Bereich ist. Dazu Sarah Schmitt bei den Pfalzwerken verantwortlich für das strategische Marketing und die Unternehmenskommunikation „Die eSports-Branche wächst in Deutschland von Jahr zu Jahr und wird auch für Unternehmen immer attraktiver. Als Pfalzwerke setzen wir gemeinsam mit unserem Partner, dem Südwestdeutschen Fußballverband, zum ersten Mal einen Fuß in diese Branche und ich freue mich, dass wir gemeinsam die regionale Gaming-Szene voranbringen“.